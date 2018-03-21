المقاصة يُكثف من مفاوضاته مع أنطوي لتفعيل بند شرائه نهائياً

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كشف نادي مصر المقاصة في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي أنه يُحاول أن يقوم بتكثيف مفاوضاته مع النجم جون أنطوي مهاجم النادي الأهلي والمعار منذ الصيف الماضي لنادي مصر المقاصة، وذلك من أجل تفعيل بند شرائه نهائياً من النادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات إذاعية في صباح اليوم عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد محمد مجد المشرف على قطاع الكرة بنادي مصر المقاصة أن مجلس إدارة النادي الفيومي يُحاول التوصل إلى اتفاق رسمي مع النجم الغاني جون أنطوي، وذلك من أجل تفعيل بند شرائه بشكل نهائي من النادي الأهلي قبل نهاية الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمد مجد إلى أن إدارة نادي مصر المقاصة يجب عليها دفع مبلغ 600 ألف دولار للنادي الأهلي من أجل تفعيل بند الشراء بشكل نهائي، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يجب الحصول أيضاً على موافقة اللاعب نفسه لكي يتم تفعيل البند بشكل كامل.

وفي ختام تصريحاته أكد محمد مجد أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام لن يستعجل في عملية المفاوضات مع النجم الغاني جون أنطوي، وخاصة وأن نادي مصر المقاصة لا يزال أمامه حتى اليوم الثلاثين من شهر إبريل المقبل لتفعيل البند.

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