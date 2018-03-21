المصري يؤكد تجديد عقد حسام حسن رسمياً غداً الخميس

منذ 29 دقيقة أخبار الرياضة
المصري يؤكد تجديد عقد حسام حسن رسمياً غداً الخميس
حسام حسن

أكد نادي المصري البورسعيدي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي أن النادي البورسعيدي سوف يقوم يوم غداً الخميس رسمياً بتجديد عقد الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد ياسر سالم نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أن الإعلان الرسمي عن عملية تجديد عقد الكابتن حسام حسن سوف تتم يوم غداً الخميس.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد ياسر سالم على أن تأخير الإعلان عن تجديد عقد الكابتن حسام حسن لا يعني أنه يوجد أي خلاف بين إدارة نادي المصري البورسعيدي وبين الكابتن حسام حسن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التوقيع على العقود سوف يتم غداً في مقر النادي المصري البورسعيدي.

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