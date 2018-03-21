المصري يؤكد تجديد عقد حسام حسن رسمياً غداً الخميس

Advertisements

أكد نادي المصري البورسعيدي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي أن النادي البورسعيدي سوف يقوم يوم غداً الخميس رسمياً بتجديد عقد الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد ياسر سالم نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أن الإعلان الرسمي عن عملية تجديد عقد الكابتن حسام حسن سوف تتم يوم غداً الخميس.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد ياسر سالم على أن تأخير الإعلان عن تجديد عقد الكابتن حسام حسن لا يعني أنه يوجد أي خلاف بين إدارة نادي المصري البورسعيدي وبين الكابتن حسام حسن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التوقيع على العقود سوف يتم غداً في مقر النادي المصري البورسعيدي.

إقرأ أيضاً: المقاصة يُكثف مفاوضاته مع أنطوي لتفعيل بند شرائه نهائياً