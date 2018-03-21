فرج عامر يسخر من الدوري المصري عبر تويتر

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قام المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بالسخرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي من مسابقة الدوري المصري الممتاز عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

حيث نشر المهندس فرج عامر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “الدوري العام المصري محتاج إعادة صياغة كاملة، لانعدام القدرة على المنافسة، فأصبح مثل الخضار المسلوق، صحي بدون طعم”.

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وتأتي هذه التغريدة من طرف المهندس فرج عامر في ظل ضعف المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، وخاصة في ظل السيطرة الكاملة والمطلقة لفريق الأهلي على اللقب، علماً بأن المارد الأحمر فاز باللقب في الموسم الحالي للمرة الثالثة له على التوالي وللمرة رقم 40 في تاريخ المسابقة.

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