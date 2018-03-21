زيزو ينفي دخول الأهلي في مفاوضات مع البدري لتجديد عقده

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نفى عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي دخول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في أي مفاوضات مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي من أجل تجديد عقده مع النادي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد عبد العزيز عبد الشافي أن النادي الأهلي لا يزال لم يفتح باب المفاوضات بعد مع الكابتن حسام البدري لتجديد عقده.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عبد العزيز عبد الشافي إلى أن المنطق يفرض استمرار الكابتن حسام البدري مع فريق الأهلي في الفترة المقبلة في ظل النتائج الإيجابية التي يُحققها رفقة الفريق، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في الفترة المقبلة يكمن في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي 2018.

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