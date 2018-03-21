خالد قمر يوافق على العودة إلى الزمالك مقابل اللعب أساسياً

منذ 1 ساعة أخبار الرياضة
خالد قمر يوافق على العودة إلى الزمالك مقابل اللعب أساسياً
خالد قمر

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي أن المهاجم خالد قمر لاعب نادي الزمالك والمعار حالياً لنادي الإنتاج الحربي، قد وافق مبدئياً على العودة من جديد إلى صفوف نادي الزمالك في الصيف المقبل مقابل شرط واحد وهو اللعب أساسياً.

حيث أشارت التقارير إلى أن المهاجم خالد قمر قد أخطر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إضافة إلى الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك بقراره قبل نهاية الموسم بشهرين فقط لا غير.

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