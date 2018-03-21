تعرف على حكم المباراة الودية المنتظرة بين مصر والبرتغال

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يترقب الشارع المصري بفارغ الصبر المباراة الودية المنتظرة التي سوف تجمع بين المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم وبين نظيره منتخب البرتغال، وذلك في إطار مباراة ودية في مساء يوم الجمعة المقبل تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وسوف يُدير هذه المباراة الودية المنتظرة طاقم تحكيم إيطالي والذي يصل غداً بدوره إلى دولة سويسرا، حيث يقود المباراة الحكم باولو مازوني على أن يتكون طاقمه المعاون من ماتيو باسيري وفابيانو بريتي كحكم راية وماركو جودي كحكم رابع، إضافة إلى ديفيد ماسا وأندريه كريسبو كحكم فيديو.

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