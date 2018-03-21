إيهاب جلال يُحذر الأجانب من التأخر في العودة للزمالك بعد نهاية التوقف الدولي

Advertisements

حرص الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى كلاً من الثنائي الكونغولي كاسونجو كابونجو إضافة إلى التونسي حمدي النقاز، وذلك بخصوص العودة سريعاً إلى نادي الزمالك عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

ويخوض الكونغولي كاسونجو كابونجو مباراة ودية مع منتخب بلاده الكونغو ضد منتخب تنزانيا، فيما يخوض حمدي النقاز مباراتين وديتين أمام كلاً من منتخب إيران ومن ثم أمام منتخب كوستاريكا، علماً بأن كلاً من اللاعبين قد أكد أنه سوف يعود مباشرة إلى نادي الزمالك عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

Advertisements

إقرأ أيضاً: تعرف على حكم المباراة الودية المنتظرة بين مصر والبرتغال