خالد محمود يؤكد جاهزية حسام غالي للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

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أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي جاهزية النجم حسام غالي متوسط ميدان فريق الأهلي، وذلك من أجل المشاركة من جديد سواء في التدريبات الجماعية رفقة زملائه أو حتى في المباريات بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وكان النجم حسام غالي قد تعرض إلى إصابة بشد في العضلة الخلفية في إحدى الحصص التدريبية السابقة لفريقه، مما جعله يغيب عن الملاعب لفترة طويلة نوعاً ما منذ عودته مجدداً إلى صفوف النادي الأهلي، ليعود من جديد في مران يوم غداً الخميس على ملعب التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة إلى خوض التدريبات من جديد.

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