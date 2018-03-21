تعرف على نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018

Advertisements

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في شهر مايو المقبل من العام الحالي 2018، على أن يُختتم دور المجموعات في شهر أغسطس من العام نفسه، بينما تُقام المباراة النهائية للمسابقة ذهاباً وإياباً في شهر نوفمبر المقبل.

Advertisements

نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018

المجموعة الأولى: تاونشيب رولز من بوتسوانا / كمبالا سيتي الأوغندي / الترجي الرياضي التونسي / الأهلي المصري

المجموعة الثانية: الدفاع الحسني الجديدي المغربي / مولودية الجزائر الجزائري / وفاق سطيف الجزائري / مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثالثة: بورت التوغولي / حوريا كوناكري الغيني / صن داونز الجنوب افريقي / الوداد البيضاوي المغربي

المجموعة الرابعة: بريميرو دي أغوستو الأنغولي / مبايان سوالوز من سوازيلاند / زيسكو يونايتد الزامبي / النجم الساحلي التونسي

نتائج قرعة دور ال32 مكرر لكأس الاتحاد الإفريقي 2018

زاناكو الزامبي / الرجاء البيضاوي المغربي

فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية / برازافيل الكونغولي

سانت جورج الإثيوبي / كارا برازافيل الكونغولي

الهلال السوداني / أكوا يونايتد النيجيري

سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي / جورماهيا الكيني

هلال الأُبيض السوداني / سونغو من موزمبيق

اتحاد العاصمة الجزائري / بلاتو يونايتد النيجيري

اينيمبا النيجيري / بيدفيست الجنوب افريقي

ستارز الغاني / فوسا جونيورز من مدغشقر

يانج أفريكانز التنزاني / ديشا الإثيوبي

جينيريشن فوت السنغالي / نهضة بركان المغربي

مونانا الغابوني / المصري البورسعيدي

أسيك ميموزا الإيفواري / شباب بلوزداد الجزائري

ويليامز فل الإيفواري / ديبورتيفو من غينيا الإستوائية

أم أف أم النيجيري / دجوليبا المالي

رايون سبور من رواندا / كوستا دو سول من موزمبيق

إقرأ أيضاً: خالد محمود يؤكد جاهزية حسام غالي للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة