فحص طبي لاكرامى اليوم قبل مران الأهلي على ملعب التتش

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يخضع النجم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك قبل انطلاقة مران المارد الأحمر على ملعب التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة.

وكان النجم شريف إكرامي قد تعرض إلى إصابة في الآونة الأخيرة بكدمة قوية في وجه القدم، مما جعله يبتعد عن صفوف فريقه طوال الفترة الماضية مع العلم بأن معاناة النجم شريف إكرامي لا تقتصر فقط على إصابته الأخيرة.

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حيث يُعاني النجم شريف إكرامي من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء منذ شهر ديسمبر من العام الماضي 2017، وبالتالي فقد الكثير من إمكانياته وخاصة في ظل تألق حارس المرمى الواعد محمد الشناوي الذي أصبح أساسياً في تشكيلة المارد الأحمر طوال تلك الفترة.

وبات النجم شريف إكرامي مهدداً بقوة بالغياب عن مونديال روسيا المقبل، وخاصة في حالة استمر حاله على ما هو عليه في الشهرين القادمين قبل موعد مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب الوطني المصري سوف يخوض معسكره الأخير تحضيراً للمونديال انطلاقاً من الأسبوع الثالث في شهر مايو المقبل.

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