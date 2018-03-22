عبد السلام يتدخل في المفاوضات مع أنطوي خوفاً من الزمالك

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي أن اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد تدخل بنفسه في عملية المفاوضات مع الغاني جون أنطوي مهاجم النادي الأهلي والمعار لنادي مصر المقاصة، وذلك خوفاً من تعاقد نادي الزمالك معه في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن اللواء محمد عبد السلام يرغب في الحصول على موافقة الغاني جون أنطوي من أجل البقاء مع نادي مصر المقاصة بشكل نهائي، وخاصة وأن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة ليس أمامه سوى حتى اليوم الثلاثين من شهر إبريل القادم من أجل الحصول على موافقة اللاعب.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن اللواء محمد عبد السلام لا يخشى فقط عودة الغاني جون أنطوي إلى صفوف النادي الأهلي، بل حتى يخشى أن يقوم نادي الزمالك بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، وخاصة في ظل المغريات الكبيرة التي من المتوقع أن يقوم بعرضها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على اللاعب.

وينتهي عقد إعارة الغاني جون أنطوي مع نادي مصر المقاصة في نهاية الموسم الحالي، علماً بأن عقد الإعارة يوجد فيه بند أحقية الشراء مقابل دفع مبلغ 600 ألف دولار للنادي الأهلي إضافة إلى تفعيل البند بعد الحصول على موافقة اللاعب شخصياً على التعاقد مع نادي مصر المقاصة بشكل نهائي.

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