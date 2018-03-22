التتش يشهد عودة الأهلي للتدريبات اليوم استعداداً لملاقاة الفجيرة الإماراتي ودياً

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يشهد ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد حصول المارد الأحمر على راحة سلبية من التدريبات منذ يوم الأحد الماضي.

وعلى الرغم من فترة التوقف الدولي الحالية، إلا أن فريق الأهلي يسعى لتجهيز كافة العناصر المتواجدة غير الدولية في صفوفه حالياً، وذلك لكي يكون الفريق في أفضل حالة له في الفترة المقبلة في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر المارد الأحمر سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الإفريقي.

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ويخوض فريق الأهلي مباراة ودية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم الثلاثاء المقبل، وذلك أمام فريق الفجيرة الإماراتي في احتفالية كبرى للفريق الإماراتي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس النادي الإماراتي.

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