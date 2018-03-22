البدري يتراجع مؤقتاً عن فكرة ضم نجم الزمالك الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تراجع مؤقتاً عن فكرة التعاقد مع نجم فريق الزمالك في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدرى طلب من لجنة الكرة بالنادي الأهلي عدم تكثيف المفاوضات مع النجم الواعد مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك والمعار حالياً لنادي التعاون السعودي في الدوري السعودي للمحترفين.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري رفض اتخاذ قراره النهائي بشأن ضم اللاعب من عدمه في الوقت الحالي، وخاصة في ظل الإصابات العديدة التي يتعرض لها النجم الواعد مصطفى فتحي سواء مع نادي الزمالك أو حتى منذ انتقاله إلى صفوف نادي التعاون السعودي على سبيل الإعارة.

وفي حالة أراد النادي الأهلي ضم اللاعب بشكل رسمي، حينها سوف يلجأ للتفاوض مع إدارة نادي التعاون السعودي من أجل شراء اللاعب بشكل نهائي أولاً من نادي الزمالك ومن ثم بيعه إلى النادي الأهلي بعدها مباشرة، علماً بأن نادي التعاون يُمكنه شراء النجم الواعد مصطفى فتحي بشكل نهائي مقابل دفع مبلغ 3 مليون و600 ألف دولار لنادي الزمالك.

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