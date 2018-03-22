إيهاب جلال يُفكر جدياً في الرحيل عن نادي الزمالك

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بات يُفكر جدياً في الرحيل عن صفوف نادي الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن إيهاب جلال سوف يقوم بتقديم استقالته إلى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في نهاية الموسم الحالي، وخاصة في حالة فشل فريق الزمالك في الفوز بلقب كأس مصر في شهر مايو المقبل.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن إيهاب جلال قد أخبر بعض المقربين منه أنه يشعر بحزن شديد في الآونة الأخيرة مع نادي الزمالك، وخاصة بعد تتويج فريق الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، إضافة إلى إقصاء فريق الزمالك بشكل كارثي على يد فريق ديشا الإثيوبي المغمور من دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

إقرأ أيضاً: البدري يتراجع مؤقتاً عن فكرة ضم نجم الزمالك الصيف المقبل