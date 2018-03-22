فيديو: اتحاد الكرة يؤكد نقل جميع مباريات الأهلي الإفريقية خارج القاهرة

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أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في ساعة متأخرة في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي أن جميع مباريات فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 سوف يتم نقلها جميعاً خارج العاصمة المصرية القاهرة.

فمن خلال مداخلة هاتفية أجراها ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة في برنامج “مع شوبير” المذاع عبر شاشة قناة صدى رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد ثروت سويلم أن الجهات الأمنية قد اتخذت قرار نهائياً بنقل جميع مباريات فريق الأهلي الإفريقية خارج القاهرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار ثروت سويلم إلى أن ذلك القرار من الجهات الأمنية، يأتي بناءً على أحداث الشغب التي قامت بها جماهير النادي الأهلي في مباراة ذهاب دور ال32 من عمر المسابقة على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

كما أضاف أيضاً ثروت سويلم في تصريحاته أن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطاباً إلى النادي الأهلي يُطالبه فيه إما بإختيار ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وإما إختيار ملعب السويس الجديد في محافظة السويس لكي يحتضن مبارياته الإفريقية، مشدداً في ختام تصريحاته على أن عودة مباريات فريق الأهلي إلى القاهرة أمر وارد في حالة التزام الجماهير بشكل كامل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات ثروت سويلم مع الإعلامي أحمد شوبير

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