موعد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2018

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 في يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي عن مواجهات منتظرة وفي غاية الصعوبة لجميع الأندية العربية السبعة التي نجحت في التأهل إلى دور المجموعات.

ومن جانبه وجد فريق الأهلي نفسه في المجموعة الأولى بجوار كلاً من فريق الترجي الرياضي التونسي، إضافة إلى فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا وأيضاً فريق كمبالا سيتي الأوغندي، وفي هذا المقال سوف نستعرض الجدول الكامل لمباريات المارد الأحمر في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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جدول مباريات فريق الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018

الجولة الأولى: الأهلي / الترجي الرياضي ، 4 مايو 2018

الجولة الثانية: كمبالا سيتي / الأهلي ، 15 مايو 2018

الجولة الثالثة: الأهلي / تاونشيب رولز ، 17 يوليو 2018

الجولة الرابعة: تاونشيب رولز / الأهلي ، 27 يوليو 2018

الجولة الخامسة: الترجي الرياضي / الأهلي ، 17 أغسطس 2018

الجولة السادسة: الأهلي / كمبالا سيتي ، 28 أغسطس 2018

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