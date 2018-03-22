البدري يرفض نهائياً تمديد إعارة مؤمن زكريا للأهلي السعودي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد رفض نهائياً فكرة تمديد إعارة النجم مؤمن زكريا مع نادي الأهلي السعودي لموسم آخر.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري شدد على ضرورة عودة النجم مؤمن زكريا إلى صفوف النادي الأهلي عقب نهاية فترة إعارته الحالية عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وخاصة في ظل الحاجة الماسة إلى خدماته من أجل محاولة تعويض الرحيل المنتظر للنجم عبد الله السعيد بسبب أزمة توقيعه لنادي الزمالك.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري أكد على أهمية الدور الذي سوف يلعبه النجم مؤمن زكريا مع فريق الأهلي انطلاقاً من الصيف المقبل، وخاصة في ظل المنافسة الشرسة على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي يرغب المارد الأحمر في الفوز به في نهاية العام الحالي.

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