موعد مباراة مصر والبرتغال الودية الجمعة 23/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر والبرتغال الودية استعداداً لمونديال روسيا، يواجه المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب البرتغال في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي في مدينة زيوريخ على أرض دولة سويسرا، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة مصر والبرتغال

ستُقام مباراة مصر والبرتغال في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي في مدينة زيوريخ على أرض دولة سويسرا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرتغال

ستكون مباراة مصر والبرتغال منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق المخضرم مدحت شلبي.

قائمة منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الحالية

محمد الشناوي / أحمد فتحي / أيمن أشرف / عبد الله السعيد / سعد الدين سمير / حسام عاشور / مروان محسن / أحمد الشناوي / طارق حامد / محمد عواد / محمد مجدي / عصام الحضري / محمود عبد الرازق شيكابالا / أحمد المحمدي / محمد عبد الشافي / أحمد حجازي / محمد النني / محمد صلاح / عمر جابر / أحمد حسن كوكا / محمود عبد المنعم كهربا / محمود حسن تريزيجيه / مؤمن زكريا / علي جبر / رمضان صبحي / عمرو وردة / سام مرسي / حسين الشحات

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد فتحي / أحمد حجازي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني / طارق حامد / محمود حسن تريزيجيه / محمد صلاح / مؤمن زكريا

خط الهجوم: مروان محسن

المدرب: الأرجنتيني هيكتور كوبر

قائمة منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: روي باتريسيو / أنطوني لوبيز / بيتو

خط الدفاع: سيدريك سواريس / جواو كانسيلو / برونو ألفيس / جوزيه فونتي / رولاندو / روبن دياس / فابيو كوينتراو / رافاييل غيريرو

خط الوسط: روبن نيفيس / جواو موتينيو / أدريان سيلفا / مانويل فيرنانديز / أندريه غوميش / جواو ماريو / برونو فيرنانديز / برناردو سيلفا / جيلسون مارتينيز / ريكاردو كواريزما / غونزالو غيديس

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / أندري سيلفا

تشكيلة منتخب البرتغال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: سيدريك سواريس / جوزيه فونتي / برونو ألفيس / فابيو كوينتراو

خط الوسط: جواو موتينيو / أدريان سيلفا / برناردو سيلفا / جواو ماريو / ريكاردو كواريزما

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

المدرب: البرتغالي فرناندو سانتوس

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب مصر

تونس 0/1 مصر / تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

أوغندا 0/1 مصر / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

مصر 0/1 أوغندا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

مصر 1/2 الكونغو / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

غانا 1/1 مصر / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب البرتغال

المجر 1/0 البرتغال / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

أندورا 2/0 البرتغال / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

البرتغال 0/2 سويسرا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

البرتغال 0/3 السعودية / مباراة ودية

البرتغال 1/1 الولايات المتحدة الامريكية / مباراة ودية

مجموعة مصر والبرتغال في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف البطولة، إضافة إلى منتخب الأوروغواي وأيضاً منتخب السعودية

يتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إسبانيا، إضافة إلى منتخب المغرب وأيضاً منتخب إيران

مقدمة عن مباراة مصر والبرتغال

يبدأ المنتخب الوطني المصري مشواره في رحلة التحضيرات التي تنقسم على فترتين، وذلك من أجل الاستعداد بشكل مثالي من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن أحفاد الفراعنة يرغبون في الظهور بأفضل صورة ممكنة في المونديال.

ولعل ما يؤكد أيضاً على هذه الرغبة الكبيرة لدى المنتخب المصري، هو غياب أحفاد الفراعنة عن بطولة كأس العالم منذ عام 1990 حينما تم تنظيم المونديال على أرض دولة إيطاليا، علماً بأن هذه المشاركة القادمة للمنتخب المصري سوف تكون هي الثالثة له في تاريخ بطولات كأس العالم.

ويأمل المنتخب المصري مع مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر في الوصول إلى حالة مثالية من الجاهزية سواء على المستوى الفني أو على المستوى البدني، وذلك قبل موعد انطلاقة المونديال في مطلع شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2018.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في مونديال روسيا من خلال مواجهة نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية يواجه مستضيف البطولة منتخب روسيا، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات في الجولة الثالثة بمواجهة شقيقه منتخب السعودية.

ويبقى الهدف الرئيسي للمنتخب الوطني المصري هو التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، علماً بأن الجميع يعلم جيداً أن ذلك الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة على أحفاد الفراعنة، إلا أن التعويل بشكل كامل من المصريين سوف يكون على النجم محمد صلاح والذي يصنع الحدث منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

أما على الجانب المقابل يطمح المنتخب البرتغالي إلى الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مونديال روسيا المقبل، ولم لا الفوز باللقب العالمي في نهاية المطاف وخاصة وأن المنتخب البرتغالي يدخل غمار المونديال وهو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم أوروبا والتي كانت في صيف عام 2016 على أرض دولة فرنسا.

ويبقى التعويل من جانب الجماهير البرتغالية على الدون كريستيانو رونالدو محطم الأرقام القياسية وأفضل لاعب في العالم بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، علماً بأن الدون كريستيانو رونالدو ساهم بشكل كبير للغاية في فوز منتخب البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا الوحيد في تاريخه.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مصر والبرتغال

واجه منتخب مصر نظيره منتخب البرتغال في 3 مناسبات سابقة، حيث نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في مباراة واحدة، وفي مقابل ذلك نجح منتخب البرتغال في تحقيق الفوز في مباراتين

نجح المنتخب البرتغالي في الفوز بلقب كأس أمم أوروبا 2016

فشل المنتخب المصري في الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2017، حيث وصل إلى الدور النهائي ولكنه خسر على يد نظيره منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد

تُعتبر هذه المواجهة هي الأولى بين النجم محمد صلاح وبين الدون كريستيانو رونالدو

سجل النجم المصري محمد صلاح 28 هدفاً مع ناديه ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي

سجل الدون كريستيانو رونالدو 18 هدفاً مع ناديه ريال مدريد الإسباني في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي

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