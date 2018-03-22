موعد مباراة المانيا واسبانيا الودية الجمعة 23/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة المانيا واسبانيا الودية استعداداً للمونديال، يواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب إسبانيا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي في مدينة دوسلدورف على أرض دولة ألمانيا، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة المانيا واسبانيا

ستُقام مباراة المانيا واسبانيا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي في مدينة دوسلدورف على أرض دولة ألمانيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة المانيا واسبانيا

ستكون مباراة المانيا واسبانيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

قائمة منتخب ألمانيا في فترة التوقف الدولي الحالية

تير شتيغن / كيفن تراب / بيرند لينو / مارفين بلاتنهارت / جوناس هيكتور / ماتياس جينتر / ماتس هوميلس / أنطونيو روديغر / جيروم بواتينغ / جوشوا كيميتش / نيكولاس سولي / سامي خضيرة / يوليان دراكسلر / توني كروس / ساندرو فاغنر / مسعود أوزيل / تيمو فيرنر / توماس مولر / إيمري كان / سيباستيان رودي / ليروي ساني / إلكاي غوندوغان / جوليان براندت / ماريو غوميز / ليون غوريتسكا / لارس

تشكيلة منتخب ألمانيا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / جوناس هيكتور

خط الوسط: سامي خضيرة / توني كروس / مسعود أوزيل / ليروي ساني / توماس مولر

خط الهجوم: تيمو فيرنر

المدرب: الألماني يواخيم لوف

قائمة منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا / بيبي رينا / كيبا

خط الدفاع: جوردي ألبا / ماركوس ألونسو / ناتشو فيرنانديز / داني كارفاخال / سيزار أزبيليكويتا / اودريوزولا / سيرخيو راموس / جيرارد بيكيه

خط الوسط: إيسكو / تياغو ألكانتارا / ديفيد سيلفا / أندريس إنييستا / ساؤول نيغويز / داني باريخو / كوكي / رودى / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز

خط الهجوم: دييغو كوستا / رودريجو / إياغو أسباس

تشكيلة منتخب إسبانيا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرخيو راموس / جيرارد بيكيه / جوردي ألبا

خط الوسط: داني باريخو / كوكي / ديفيد سيلفا / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز

خط الهجوم: دييغو كوستا

المدرب: الإسباني جولين لوبتيغي

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب ألمانيا

ألمانيا 0/6 النرويج / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إيرلندا الشمالية 3/1 ألمانيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

ألمانيا 1/5 اذربيجان / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إنجلترا 0/0 ألمانيا / مباراة ودية

ألمانيا 2/2 فرنسا / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب إسبانيا

ليشتنشتاين 8/0 إسبانيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إسبانيا 0/3 ألبانيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

الكيان الصهيوني 1/0 اسبانيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إسبانيا 0/5 كوستاريكا / مباراة ودية

روسيا 3/3 إسبانيا / مباراة ودية

مجموعة المانيا واسبانيا في مونديال روسيا

يتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة السادسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب كوريا الجنوبية، إضافة إلى منتخب المكسيك وأيضاً منتخب السويد

يتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب البرتغال، إضافة إلى منتخب المغرب وأيضاً منتخب إيران

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة المانيا واسبانيا

يُعتبر منتخب ألمانيا هو حامل لقب النسخة الأخيرة من المونديال، وذلك بعدما فاز باللقب العالمي في صيف عام 2014 في مونديال البرازيل

فاز منتخب إسبانيا بلقب المونديال في النسخة قبل الماضية، والتي كانت في صيف عام 2010 على أرض دولة جنوب إفريقيا

واجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب ألمانيا في الدور النصف النهائي من مونديال عام 2010، وحينها فاز المنتخب الإسباني بهدف وحيد سجله المدافع السابق كارلوس بويول

واجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب ألمانيا في الدور النهائي من مسابقة كأس أمم أوروبا 2008، وحينها فاز المنتخب الإسباني بهدف وحيد سجله المهاجم فرناندو توريس

فاز منتخب ألمانيا في صيف العام الماضي 2017 بلقب كأس القارات على أرض دولة روسيا، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب نظيره منتخب تشيلي بهدف وحيد دون مقابل

إقرأ أيضاً: موعد مباراة مصر والبرتغال الودية الجمعة 23/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة