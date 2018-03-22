صراع خليجي شرس من أجل الظفر بخدمات إيهاب جلال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي أن الصراع بات شرساً للغاية من طرف أندية الخليج العربي، وذلك من أجل محاولة التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن كلاً من نادي الوحدة الإماراتي إضافة إلى نادي الاتفاق السعودي، قد فتحا باب المفاوضات مع تامر النحاس وكيل الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل التوصل معه إلى اتفاق قبل نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن إيهاب جلال أخبر وكيل أعماله تامر النحاس بأنه لا يُفكر في الوقت الحالي سوى في نادي الزمالك، ولكن من الممكن أن يقوم بفتح ذلك الملف عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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