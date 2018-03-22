موعد مباراة هولندا وانجلترا الودية الجمعة 23/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة هولندا وانجلترا الودية استعداداً لمونديال روسيا، يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب إنجلترا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب أمستردام أرينا على أرض دولة هولندا، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً للمشاركة في مونديال روسيا المقبل بالنسبة إلى المنتخب الإنجليزي.

موعد مباراة هولندا وإنجلترا

ستُقام مباراة هولندا وإنجلترا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب أمستردام أرينا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة هولندا وإنجلترا

ستكون مباراة هولندا وإنجلترا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

قائمة منتخب هولندا في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن / جيرون تسوت / ماركو بيتسوت

خط الدفاع: باتريك فان انهولت / ناثان أكي / ستيفان دي فري / فيرجيل فان دايك / هانز هاتيبور / ماتياس دي ليجت / كيني تيتي

خط الوسط: دوني فان دي بيك / فوسو منساه / ديفي بروبر / مارتن دي رون / كيفن ستروتمان / جوس تيل / طوني فيلينيا / جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: راين بابل / ستيفن / ممفيس ديباي / جاستن كلويفرت / برومس / فوت / باس دوست

المدرب: الهولندي رونالد كومان

قائمة منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي الحالية

ديلي آلي / ريان برتراند / لويس كوك / جاك بوتلاند / إيريك داير / جو جوميز / جو هارت / جوردان هندرسون / أدم لالانا / جيسي لينغارد / جاك ليفرمور / هاري ماجوير / ألفي ماوسون / أليكس أوكسليد تشامبرلين / جوردان بيكفورد / نيك بوب / ماركوس راشفورد / داني روز / رحيم ستيرلينغ / جون ستونز / جيمس تاركوفسكي / كيران تريبير / جيمي فاردي / كايل ووكر / داني ويلباك / جاك ويلشير / أشلي يونغ

تشكيلة منتخب إنجلترا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جو هارت

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيريك داير / داني روز

خط الوسط: جوردان هندرسون / جاك ويلشير / رحيم ستيرلينغ / ماركوس راشفورد

خط الهجوم: داني ويلباك / جيمي فاردي

المدرب: الإنجليزي جاريث ساوثجيت

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب هولندا

هولندا 1/3 بلغاريا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

بيلاروسيا 3/1 هولندا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

هولندا 0/2 السويد / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إسكتلندا 1/0 هولندا / مباراة ودية

رومانيا 3/0 هولندا / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب إنجلترا

إنجلترا 1/2 سلوفاكيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إنجلترا 0/1 سلوفينيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

ليتوانيا 1/0 إنجلترا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إنجلترا 0/0 ألمانيا / مباراة ودية

إنجلترا 0/0 البرازيل / مباراة ودية

مجموعة إنجلترا في مونديال روسيا

يتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب بلجيكا، إضافة إلى منتخب تونس وأيضاً منتخب بنما

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة هولندا وإنجلترا

فشل منتخب هولندا في التأهل إلى مونديال روسيا المقبل، كما فشل أيضاً في التأهل إلى كأس أمم أوروبا في عام 2016، مما جعله يغيب عن أكبر البطولات القارية في مناسبتين على التوالي للمرة الأولى في التاريخ

وصل منتخب هولندا إلى الدور نصف النهائي من مونديال البرازيل 2014، ولكن خسر على يد نظيره منتخب الأرجنتين بواقع ركلات الترجيح

نجح المنتخب الهولندي في الظفر بالمركز الثالث في النسخة الماضية من المونديال، وذلك بعد فوزه على حساب مستضيف المونديال حينها منتخب البرازيل بثلاثة أهداف مقابل لا شئ

وصل المنتخب الهولندي إلى الدور النهائي لمونديال جنوب أفريقيا 2010، إلا أنه خسر اللقب على يد نظيره منتخب إسبانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ سجله الرسام أندريس إنييستا

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