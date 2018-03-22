المستكاوي يوجه نصيحة هامة لمحمد صلاح قبل المونديال

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قام الناقد الرياضي حسن المستكاوي اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي بتوجيه نصيحة في غاية الأهمية للفرعون المصري محمد صلاح قبل مونديال روسيا المقبل، وذلك بخصوص مستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.

حيث نشر الناقد الرياضي حسن المستكاوي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “رأيي من زمان يا صلاح إنك ملك في ليفربول أحسن من وصيف ملك في ريال مدريد، لكن لو تختار يكون الريال مش سان جيرمان، سعرك وصل 225 مليون يورو وملاك النادي مجموعة فينواي سبورتس تستثمر فيك”.

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وتأتي هذه النصيحة من جانب الناقد الرياضي حسن المستكاوي في ظل العديد من الأنباء حول مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، وخاصة في ظل الاهتمام الكبير به من كبار أندية كرة القدم الأوروبية مثل نادي ريال مدريد الإسباني إضافة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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