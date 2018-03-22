موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا الودية الجمعة 23/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا الودية استعداداً لمونديال روسيا، يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب إيطاليا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بالنسبة إلى منتخب الأرجنتين.

موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا

ستُقام مباراة الأرجنتين وإيطاليا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وإيطاليا

ستكون مباراة الأرجنتين وإيطاليا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

قائمة منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو / مانويل جوزمان / ويلي كاباييرو

خط الدفاع: ماركوس روخو / فيديريكو فازيو / راميرو فونيس موري / نيكولاس أوتاميندي / ماركوس اكونيا / إدواردو سيلفا / نيكولاس / جابرييل ميركادو

خط الوسط: خافيير ماسكيرانو / ليوناردو باراديس / مانويل لانزيني / جيوفاني لو سيلسو / لوكاس بيليا / إيفر بانيغا / أنخيل دي ماريا / ليونيل ميسي

خط الهجوم: سيرجيو أغويرو / جونزالو هيغواين / دييغو بيروتي

تشكيلة منتخب الأرجنتين المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / فيديريكو فازيو / نيكولاس أوتاميندي / ماركوس روخو

خط الوسط: خافيير ماسكيرانو / إيفر بانيغا / أنخيل دي ماريا / دييغو بيروتي

خط الهجوم: ليونيل ميسي / سيرجيو أغويرو

المدرب: الأرجنتيني خورخي سامباولي

قائمة منتخب إيطاليا في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون / جانلويجي دوناروما / بيرين

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي / أنجيلو أوغبونا / ماتيو دارميان / ماتيا دي تشيليو / فيراري / أليساندرو فلورينزي / دانييلي روجاني / سبينوزا / زاباكوستا

خط الوسط: جياكومو بونافينتورا / أندرياس كريستانتي / جاليارديني / جورجينيو / ماركو بارولو / لورينزو بيليجريني / ماركو فيراتي / أنطونيو كاندريفا

خط الهجوم: أندريا بيلوتي / تشيرو إيموبيلي / باتريك كوتروني / سيموني فيردي / تشيزا / لورينزو إنسيني

تشكيلة منتخب إيطاليا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / ليوناردو بونوتشي / دانييلي روجاني / ماتيو دارميان

خط الوسط: جورجينيو / ماركو فيراتي / أنطونيو كاندريفا / ماركو بارولو / لورينزو إنسيني

خط الهجوم: تشيرو إيموبيلي

المدرب: الإيطالي دي بياجيو

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب الأرجنتين

الأرجنتين 1/1 فنزويلا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

الأرجنتين 0/0 بيرو / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

الإكوادور 3/1 الأرجنتين / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

روسيا 1/0 الأرجنتين / مباراة ودية

الأرجنتين 4/2 نيجيريا / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب إيطاليا

إيطاليا 0/1 الكيان الصهيوني / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إيطاليا 1/1 مقدونيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

ألبانيا 1/0 إيطاليا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

السويد 0/1 إيطاليا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إيطاليا 0/0 السويد / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأرجنتين وإيطاليا

فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى المونديال لأول مرة منذ 40 عاماً

فاز منتخب إيطاليا بلقب المونديال للمرة الرابعة في تاريخه في صيف عام 2006 في مونديال ألمانيا، وذلك بعد فوزه على حساب نظيره منتخب فرنسا في المباراة النهائية بواقع ركلات الترجيح

نجح منتخب الأرجنتين في الوصول إلى الدور النهائي من المونديال في النسخة الماضية له في صيف عام 2014 في البرازيل، إلا أنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد نظيره منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ سجله ماريو غوتزه

نجح منتخب الأرجنتين في الوصول إلى الدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا في عامي 2015 و2016، إلا أنه خسر اللقب في المرتين على يد نظيره منتخب تشيلي بالطريقة ذاتها من خلال ركلات الترجيح

لم ينجح البرغوث ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين لتحقيق أي لقب قاري منذ بداية مسيرته الرياضية وحتى الآن

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