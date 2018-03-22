موعد مباراة البرازيل وروسيا الودية الجمعة 23/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرازيل وروسيا الودية استعداداً لمونديال روسيا، يستقبل منتخب روسيا نظيره منتخب البرازيل في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة البرازيل وروسيا

ستُقام مباراة البرازيل وروسيا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وروسيا

ستكون مباراة البرازيل وروسيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

قائمة منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: أليسون بيكر / مورايس / نيتو

خط الدفاع: داني ألفيس / مارسيلو / فيليبي لويس / ماركينيوس / فاغنر / جواو ميراندا / رودريجو كايو / تياغو سيلفا / جيروميل

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فيرناندينيو / باولينيو / ريناتو / فيليبي كوتينيو / ويليان / فريد / أندرسون تاليسكا / دوغلاس كوستا

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو / جابرييل جيسوس / ويليان خوسيه / تايسون

تشكيلة منتخب البرازيل المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فيرناندينيو / باولينيو / ويليان / دوغلاس كوستا

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو

المدرب: البرازيلي تيتي

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب البرازيل

كولومبيا 1/1 البرازيل / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

بوليفيا 0/0 البرازيل / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

البرازيل 0/3 تشيلي / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

اليابان 3/1 البرازيل / مباراة ودية

إنجلترا 0/0 البرازيل / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب روسيا

المكسيك 1/2 روسيا / كأس القارات

روسيا 2/4 كوريا الجنوبية / مباراة ودية

روسيا 1/1 إيران / مباراة ودية

روسيا 1/0 الأرجنتين / مباراة ودية

روسيا 3/3 إسبانيا / مباراة ودية

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة البرازيل وروسيا

يُعتبر المنتخب البرازيلي هو المنتخب الأكثر تتويجاً بلقب كأس العالم، حيث سبق له وأن فاز بالمونديال في 5 مناسبات سابقة

تعرض المنتخب البرازيلي إلى خسارة قاسية وكارثية لن ينساها أبداً الشارع البرازيلي، وذلك على يد منتخب ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في الدور نصف النهائي من مونديال البرازيل في صيف عام 2014

منتخب البرازيل مهدد بعدم جاهزية نجمه الأول نيمار جونيور لمونديال روسيا المقبل، وخاصة بعد تعرض اللاعب إلى الإصابة بكسر في قدمه في شهر فبراير الماضي

لم ينجح منتخب البرازيل في الصعود على منصات التتويج منذ عام 2007، وحينها فاز على حساب غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في الدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا

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