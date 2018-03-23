موعد مباراة تونس وإيران الودية اليوم الجمعة 23/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تونس وإيران الودية استعداداً للمونديال، يستقبل منتخب تونس نظيره منتخب إيران في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على الملعب الأولمبي في مدينة رادس على الأراضي التونسية، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة تونس وإيران

ستُقام مباراة تونس وإيران في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على الملعب الأولمبي في مدينة رادس على الأراضي التونسية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تونس وإيران

ستكون مباراة تونس وإيران منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة التليفزيون الوطني التونسي على القمر الصناعي نايل سات.

قائمة منتخب تونس في فترة التوقف الدولي الحالية

فاروق بن مصطفى / أيمن بلبولي / معز بن شريفية / معز حسن / حمدي النقاز / علي معلول / خليل شمام / أسامة الحدادي / ديلان برون / يوهان بن علوان / ياسين مرياح / صيام بن يوسف / رامي البدوي / فرجاني ساسي / محمد أمين بن عمر / كريم العواضي / إلياس السخيري / أحمد خليل / غازي العيادي / سيف الدين الخاوي / بسام الصرارفي / نعيم السليتي / وهبي الخزري / يوسف المساكني / أنيس البدري / طه ياسين الخنيسي / علاء المرزوقي / فخر الدين بن يوسف

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أيمن بلبولي

خط الدفاع: حمدي النقاز / رامي البدوي / صيام بن يوسف / علي معلول

خط الوسط: فرجاني ساسي / محمد أمين بن عمر / إلياس السخيري / وهبي الخزري / نعيم السليتي

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي

المدرب: التونسي نبيل معلول

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب تونس

تونس 0/1 مصر / تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2019

تونس 1/2 جمهورية الكونغو الديمقراطية / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

جمهورية الكونغو الديمقراطية 2/2 تونس / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

غينيا 4/1 تونس / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

تونس 0/0 ليبيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب إيران

إيران 0/2 توغو / مباراة ودية

روسيا 1/1 إيران / مباراة ودية

إيران 1/2 بنما / مباراة ودية

فنزويلا 1/0 إيران / مباراة ودية

إيران 0/4 سيراليون / مباراة ودية

مجموعة تونس وإيران في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب تونس في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إنجلترا، إضافة إلى منتخب بلجيكا وأيضاً منتخب بنما

يتواجد منتخب إيران في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إسبانيا، إضافة إلى منتخب البرتغال وأيضاً منتخب المغرب

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة تونس وإيران

يُعتبر منتخب إيران هو أول منتخب في قارة آسيا نجح في ضمان مقعده في مونديال روسيا المقبل

شارك منتخب إيران في النسخة الماضية من المونديال، والتي كانت في صيف عام 2014 على أرض دولة البرازيل رفقة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي نجح في الحفاظ على منصبه حتى المونديال المقبل

لم ينجح المنتخب التونسي في التأهل إلى المونديال منذ عام 2006، وذلك حينما شارك في مونديال ألمانيا

حقق منتخب تونس لقب قاري وحيد فقط طوال تاريخه، وهو لقب كأس أمم أفريقيا في عام 2004، علماً بأن المدرب التونسي نبيل معلول كان حينها أيضاً هو مدرب المنتخب التونسي

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