موعد مباراة السعودية وأوكرانيا الودية اليوم الجمعة 23/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة السعودية وأوكرانيا الودية استعداداً للمونديال، يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب أوكرانيا في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بالنسبة إلى المنتخب السعودي.

موعد مباراة السعودية وأوكرانيا

ستُقام مباراة السعودية وأوكرانيا في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوكرانيا

ستكون مباراة السعودية وأوكرانيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

قائمة منتخب السعودية في فترة التوقف الدولي الحالية

ياسر المسيليم / وليد عبدالله / فواز القرني / محمد العويس / ياسر الشهراني / سعيد المولد / أسامة هوساوي / عمر هوساوي / معتز هوساوي / محمد جحفلي / حسن معاذ / منصور الحربي / محمد الكويكبي / عبدالله الخيبري / إبراهيم غالب / عبدالملك الخيبري / أحمد الفقي / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / محمد كنو / تيسير الجاسم / حسين المقهوي / سلمان المؤشر / عبدالفتاح عسيري / يحيى الشهري / فهد المولد / مهند عسيري / محمد السهلاوي

تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: سعيد المولد / أسامة هوساوي / معتز هوساوي / ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف / عبدالملك الخيبري / سلمان المؤشر / تيسير الجاسم / يحيى الشهري

خط الهجوم: فهد المولد

المدرب: الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب السعودية

الكويت 2/1 السعودية / كأس الخليج 2017

الإمارات 0/0 السعودية / كأس الخليج 2017

السعودية 2/0 عمان / كأس الخليج 2017

السعودية 0/3 مولدوفا / مباراة ودية

العراق 1/4 السعودية / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب أوكرانيا

أوكرانيا 0/2 تركيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

أيسلندا 0/2 اوكرانيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

كوسوفو 2/0 اوكرانيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

أوكرانيا 2/0 كرواتيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

أوكرانيا 1/2 سلوفاكيا / مباراة ودية

مجموعة السعودية في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب السعودية في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف البطولة، إضافة إلى منتخب الأوروغواي وأيضاً المنتخب الوطني المصري

جدول مباريات السعودية في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: السعودية / روسيا ، 14 يونيو 2018

الجولة الثانية: السعودية / الاوروغواي ، 20 يونيو 2018

الجولة الثالثة: السعودية / مصر ، 25 يونيو 2018

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة السعودية وأوكرانيا

لم ينجح المنتخب السعودي في التأهل إلى المونديال منذ عام 2006، وذلك حينما شارك في المونديال على أرض دولة ألمانيا

تُعتبر هذه هي المرة الخامسة التي يُشارك فيها المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم على مر التاريخ بأكمله

سوف يدخل المنتخب السعودي التاريخ حينما يلعب لأول مرة في تاريخه المباراة الإفتتاحية في بطولة كأس العالم، وذلك حينما يواجه مستضيف المونديال المقبل منتخب روسيا

يُعتبر المنتخب السعودي هو المنتخب الوحيد الذي تناوب على تدريبه قبل مونديال روسيا المقبل ثلاثة مدربين حتى هذه اللحظة، حيث قاده طوال مشوار التصفيات المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، ومن ثم تم تعيين المدرب الأرجنتيني إدغادو باوزا قبل أن يتم إقالته ويتم تعيين بدلاً منه الأرجنتين خوان أنطونيو بيتزي

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