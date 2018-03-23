موعد مباراة المغرب وصربيا الودية اليوم الجمعة 23/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المغرب وصربيا الودية استعداداً للمونديال، يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب صربيا في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة المغرب وصربيا

ستُقام مباراة المغرب وصربيا في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة المغرب وصربيا

ستكون مباراة المغرب وصربياً منقولة بشكل حصري عبر شاشة التليفزيون المغربي على القمر الصناعي نايل سات.

قائمة منتخب المغرب في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: منير المحمدي / ياسين بونو / أحمد رضى

خط الدفاع: أشرف حكيمي / حمزة منديل / مهدي بن عطية / مروان داكوستا / وليد الحجام / بدر بانون / نبيل درار / غانم سايس

خط الوسط: حكيم زياش / سفيان بوفال / كريم الأحمدي / أمين حارث / مبارك بوصوفة / يونس بلهندة / نور الدين امرابط / سفيان أمرابط / يوسف بن ناصر / ياسين أيوب / فيصل فجر / زكريا لبيض

خط الهجوم: أيوب الكعبي / وليد أزارو / عزيز بوحدوز / خالد بوطيب / ياسين بامو

تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: نبيل درار / مهدي بن عطية / مروان داكوستا / أشرف حكيمي

خط الوسط: كريم الأحمدي / يونس بلهندة / نور الدين امرابط / مبارك بوصوفة / فيصل فجر

خط الهجوم: خالد بوطيب

المدرب: الفرنسي هيرفي رينار

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب المغرب

المغرب 0/6 مالي / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

مالي 0/0 المغرب / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

المغرب 0/3 الغابون / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

كوريا الجنوبية 3/1 المغرب / مباراة ودية

كوت ديفوار 2/0 المغرب / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب صربيا

جمهورية ايرلندا 1/0 صربيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

النمسا 2/3 صربيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

صربيا 0/1 جورجيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

الصين 2/0 صربيا / مباراة ودية

كوريا الجنوبية 1/1 صربيا / مباراة ودية

مجموعة المغرب وصربيا في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إسبانيا، إضافة إلى منتخب البرتغال وأيضاً منتخب إيران

يتواجد منتخب صربيا في المجموعة الخامسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب البرازيل، إضافة إلى منتخب سويسرا وأيضاً منتخب كوستاريكا

جدول مباريات المغرب في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: المغرب / إيران ، 15 يونيو 2018

الجولة الثانية: المغرب / البرتغال ، 20 يونيو 2018

الجولة الثالثة: المغرب / إسبانيا ، 25 يونيو 2018

جدول مباريات صربيا في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: صربيا / كوستاريكا ، 17 يونيو 2018

الجولة الثانية: صربيا / سويسرا ، 22 يونيو 2018

الجولة الثالثة: صربيا / البرازيل ، 27 يونيو 2018

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة المغرب وصربيا

لم ينجح المنتخب المغربي في التأهل إلى المونديال منذ عام 1998، وذلك حينما شارك في مونديال فرنسا

شارك منتخب صربيا لآخر مرة في المونديال في صيف عام 2010، وذلك حينما شارك في المونديال على أرض دولة جنوب أفريقيا

تُعتبر مشاركة المنتخب المغربي في مونديال 1986 هي الأفضل على مر التاريخ، حيث لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في دور المجموعات، وذلك من خلال تحقيق الفوز في مباراة واحدة في مقابل التعادل في مباراتين، قبل أن يتعرض للخسارة في الدور الثاني على يد منتخب ألمانيا الغربية بهدف وحيد مقابل لا شئ

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