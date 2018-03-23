موعد مباراة فرنسا وكولومبيا الودية اليوم الجمعة 23/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة فرنسا وكولومبيا الودية استعداداً للمونديال، يستقبل منتخب فرنسا نظيره منتخب كولومبيا في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة فرنسا وكولومبيا

ستُقام مباراة فرنسا وكولومبيا في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وكولومبيا

ستكون مباراة فرنسا وكولومبيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة أبوظبي الرياضية الثالثة المشفرة هي الناقلة للمباراة.

قائمة منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: هوغو لوريس / ألفونس أريولا / ستيف مانداندا

خط الدفاع: لوكاس دين / لوكاس هيرنانديز / كيمبيمبي / لوران كوسيلني / بنجامين بافارد / سيديبي / صامويل أومتيتي / رافاييل فاران

خط الوسط: نغولو كانتي / توماس ليمار / بليز ماتويدي / بول بوغبا / أدريان رابيو / كورنتان توليسو / عثماني ديمبيلي / أنطوني مارسيال / فلوريان توفان

خط الهجوم: وسام بن يدر / أوليفيه جيرو / أنطوان غريزمان / كيليان مبابي

تشكيلة منتخب فرنسا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: سيديبي / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا / أنطوان غريزمان / أنطوني مارسيال

خط الهجوم: كيليان مبابي

المدرب: الفرنسي ديدييه ديشان

قائمة منتخب كولومبيا في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا / كاميلو فارجاس

خط الدفاع: كريستيان زاباتا / دافينسون سانشيز / جيفرسون ليرما / ييري مينا / يوهان موخيكا / برناردو اسبينوزا / سانتياغو أرياس / أوسكار موريو / فرانك فابرا

خط الوسط: خوسيه هربرتو / خاميس رودريغيز / كارلوس سانشيز / جيوفاني مورينو / ماتيوس أوريبي / فيلمار باريوس / خوان فرناندو / أبيل أغيلار / فيكتور

خط الهجوم: دوفان زاباتا / كارلوس باكا / لويس مورييل / راداميل فالكاو / ميجيل بورخا / تشارا

تشكيلة منتخب كولومبيا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: برناردو اسبينوزا / دافينسون سانشيز / كريستيان زاباتا / سانتياغو أرياس

خط الوسط: كارلوس سانشيز / أبيل أغيلار / خاميس رودريغيز / لويس مورييل

خط الهجوم: كارلوس باكا / راداميل فالكاو

المدرب: الأرجنتيني خوسيه بيكرمان

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب فرنسا

فرنسا 0/0 لوكسمبورغ / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

بلغاريا 1/0 فرنسا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

فرنسا 1/2 بيلاروسيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

فرنسا 0/2 ويلز / مباراة ودية

ألمانيا 2/2 فرنسا / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب كولومبيا

كولومبيا 1/1 البرازيل / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

كولومبيا 2/1 الباراغواي / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

بيرو 1/1 كولومبيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

كوريا الجنوبية 1/2 كولومبيا / مباراة ودية

الصين 4/0 كولومبيا / مباراة ودية

مجموعة فرنسا وكولومبيا في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب الدنمارك، إضافة إلى منتخب بيرو وأيضاً منتخب أستراليا

يتواجد منتخب كولومبيا في المجموعة الثامنة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب منتخب بولندا، إضافة إلى منتخب السنغال وأيضاً منتخب اليابان

جدول مباريات فرنسا في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: فرنسا / أستراليا ، 16 يونيو 2018

الجولة الثانية: فرنسا / بيرو ، 21 يونيو 2018

الجولة الثالثة: فرنسا / الدنمارك ، 26 يونيو 2018

جدول مباريات كولومبيا في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: كولومبيا / اليابان ، 19 يونيو 2018

الجولة الثانية: كولومبيا / بولندا ، 24 يونيو 2018

الجولة الثالثة: كولومبيا / السنغال ، 28 يونيو 2018

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة فرنسا وكولومبيا

نجح المنتخب الفرنسي في الوصول إلى الدور النهائي من مسابقة كأس أمم أوروبا 2016 على أرضه، إلا أنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد المنتخب البرتغالي بهدف وحيد مقابل لا شئ

تم إقصاء منتخب فرنسا من الدور ربع النهائي من النسخة الماضية من مونديال البرازيل 2014، وذلك بعد خسارته على يد منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ

نجح المنتخب الفرنسي في الوصول إلى الدور النهائي في لآخر مرة في صيف عام 2006، وذلك في مونديال ألمانيا ولكنه خسر اللقب حينها على يد المنتخب الإيطالي بواقع ركلات الترجيح عقب نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب

لم ينجح منتخب فرنسا في الفوز بلقب المونديال منذ عام 1998، وذلك حينما فاز باللقب العالمي على أرضه ووسط جماهيره عقب فوزه في المباراة النهائية على حساب نظيره منتخب البرازيل بثلاثة أهداف مقابل لا شئ

حقق منتخب كولومبيا إنجازاً كبيراً في النسخة الماضية من مونديال البرازيل 2014، وذلك حينما نجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، لينتهي مشواره حينها عقب الخسارة على يد نظيره منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد

إقرأ أيضاً: موعد مباراة المغرب وصربيا الودية اليوم الجمعة 23/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة