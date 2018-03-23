محمد عواد ينفي نهائياً استبعاده من المباراة الودية أمام البرتغال

Advertisements

نفى النجم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي كل الأنباء التي ترددت حول استبعاده من قائمة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في المباراة الودية أمام منتخب البرتغال في مساء اليوم الجمعة.

حيث قام النجم محمد عواد بنشر صورة شخصية له رفقة الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ورفقة هذه الصورة قام النجم محمد عواد بتوجيه رسالة في غاية الأهمية إلى الجماهير المصرية.

Advertisements

وجاءت هذه الرسالة على النحو التالي: “كل الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي حول استبعادي من مباراة البرتغال الودية، هي أخبار مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة، لا أحد يعلم حتى الآن من الحراس المشاركين في المباراة أو المستبعدين، كل التوفيق لمنتخب مصر في الاستعداد للمونديال سواء كنت مشارك أو مستبعد من المباراة”.

كما أضاف أيضاً: “لذلك أهيب بالجمهور المحترم بالدفاع عن قميص المنتخب بغض النظر عن انتماءات الأندية لتحقيق حلم طال انتظاره، وكل التقدير والاحترام للجهاز الفني وكل الشكر للكابتن أحمد ناجى الداعم الأول لي ولزملائي الحراس”.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة فرنسا وكولومبيا الودية اليوم الجمعة 23/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة