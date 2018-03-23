لجنة الكرة بالأهلي تحل أزمة الفتنة بين اللاعبين بمبلغ 50 مليون جنيه

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً قد رصدت مبلغ 50 مليون جنيه، وذلك من أجل حل أزمة الفتنة بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلى أن تجديد عقد كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي بعد حصول كلاً منهما على الأموال الطائلة، جعل بعض لاعبي فريق الأهلي يُطالبون بتحسين القيمة المالية في عقود كلاً منهم حتى يتساوي الجميع داخل النادي الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن التجديد للنجم عبد الله السعيد مقابل 15 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد بالرغم من عرضه للبيع في نهاية الموسم، إضافة إلى التجديد للنجم أحمد فتحي مقابل مبلغ 11 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد، من الممكن أن يجعل أي لاعب في صفوف المارد الأحمر يتمرد على النادي للمطالبة بالمزيد من الأموال.

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