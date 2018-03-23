مرتضى منصور يُهدد عبد الله السعيد بسبب عدم رد 40 مليون جنيه للزمالك

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً بتوجيه رسالة تهديد شديدة اللهجة في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي إلى النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب عدم رده مبلغ ال40 مليون جنيه مصري التي حصل عليها حتى الآن من نادي الزمالك.

فمن خلال حديثه مع أعضاء نادي الزمالك في مقر النادي في يوم أمس الخميس، شدد المستشار مرتضى منصور على أنه سوف يجعل عبد الله السعيد يدفع أضعاف المبلغ الذي حصل عليه من مجلس إدارة نادي الزمالك، وخاصة وأن النجم عبد الله السعيد لم يقم برد ذلك المبلغ حتى الآن.

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وفي إطار حديثه أيضاً أكد المستشار مرتضى منصور أنه لن يترك حق نادي الزمالك تحت أي ظرف من الظروف، مشيراً في الوقت ذاته على أنه سوف يتعاقد مع لاعب أفضل بكثير من عبد الله السعيد في الفترة القادمة.

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