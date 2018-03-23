تعرف على تشكيلة منتخب البرتغال المتوقعة في مواجهة مصر اليوم الجمعة

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اختتم المنتخب البرتغالي تحضيراته في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي تحت قيادة مدربه البرتغالي فرناندو سانتوس، وذلك استعداداً لملاقاة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مساء اليوم الجمعة.

وتأتي هذه المباراة الدولية في إطار ودي تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن كلاً من الطرفين سوف يكون حاضراً في المونديال المقبل الذي ينطلق بدوره بعد شهرين ونصف تقريباً من الآن.

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ومن المتوقع أن يقوم المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: جواو كانسيلو / جوزيه فونتي / برونو ألفيس / ماريو روي

خط الوسط: روبن نيفس / جواو موتينيو / ريكاردو كواريزما / جواو ماريو / برناردو سيلفا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

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