المصري يُجدد رسمياً عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن

أعلن النادي المصري البورسعيدي رسمياً في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي عن تجديد عقد كلاً من التوأم حسام وإبراهيم حسن أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي.
وقد تم التوقيع بشكل رسمي على العقود الجديدة في مقر النادي المصري البورسعيدي يوم أمس الخميس، وذلك بحضور سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، علماً بأن العقد الجديد للتوأم حسام وإبراهيم حسن سوف ينتهي مع نهاية الموسم المقبل 2018 / 2019.
وفي حالة استمرار النجاح الباهر للتوأم حسام وإبراهيم حسن مع النادي المصري البورسعيدي طوال الفترة القادمة، فلن يكون أمراً غريباً على الإطلاق قيام مجلس إدارة النادي المصري بتجديد العقد للموسم الخامس على التوالي لكلاً من الثنائي.
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