البدري يُفكر جدياً في إعارة نجم الفريق الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يُفكر جدياً في إعارة أحد نجوم المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري يدرس في الوقت الحالي رفقة جهازه المعاون إمكانية إعارة المهاجم الواعد أحمد ياسر ريان لمدة موسم كامل إلى إحدى أندية الدوري المصري الممتاز التي ترغب في التعاقد معه في الصيف المقبل، ويأتي على رأسها كلاً من نادي سموحة إضافة إلى نادي الاتحاد السكندري.
كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري يرغب في إعطاء المهاجم الواعد أحمد ياسر ريان فرصة المشاركة في المباريات مع فريق آخر، وخاصة في ظل صعوبة حدوث ذلك في الفترة القادمة مع فريق الأهلي نظراً لحجم التحديات المقبلة.
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