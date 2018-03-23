الصحافة البرتغالية تُقارن بين صلاح وكريستيانو رونالدو

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تصدر الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم أغلفة الصحافة البرتغالية بجوار الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في صباح اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك قبل المواجهة المنتظرة بين المنتخب المصري وبين نظيره المنتخب البرتغالي في مساء اليوم.

حيث قامت صحيفة “أبولا” البرتغالية بالمقارنة بين الفرعون المصري محمد صلاح وبين الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك قبل الصدام المرتقب بين الثنائي في مدينة زيوريخ السويسرية في مساء اليوم الجمعة.

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وقد أشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح نجح في تسجيل 36 هدفاً لمصلحة ناديه ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات، بينما نجح الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل 37 هدفاً لمصلحة ناديه ريال مدريد الإسباني في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات أيضاً.

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