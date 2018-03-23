ناصر الخليفي يرصد رقماً قياسياً لضم صلاح بعد مونديال روسيا

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي أن القطري ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد رصد رقماً قياسياً، وذلك من أجل التعاقد مع الفرعون المصري محمد نجم نادي ليفربول الإنجليزي عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان مستعد لكي يدفع مبلغ 230 مليون يورو، وذلك من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل أو تحديداً عقب نهاية مشوار المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن نادي باريس سان جيرمان لن يتمكن من حسم الصفقة بسهولة مثلما هو متوقع، وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة من طرف العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التي سبق وأن أعربت عن رغبتها في التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح بعد نهاية الموسم الحالي.

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