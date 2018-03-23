تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة البرتغال اليوم

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بات الشارع المصري والوسط الرياضي بأكمله في حالة ترقب شديد قبل ساعات قليلة فقط من موعد المباراة المنتظرة، والتي سوف تجمع في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي بين المنتخب الوطني المصري وبين نظيره منتخب البرتغال.

حيث تأتي هذه المباراة الدولية في إطار ودي من أجل التحضير للمشاركة في مونديال روسيا المقبل، والذي بات هو أيضاً على مشارف الإنطلاق بعد شهرين ونصف تقريباً من الآن، مما يجعل جميع المنتخبات تُكثف من تحضيراتها سعياً للظهور بأفضل صورة ممكنة في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

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ومن جانبه من المتوقع أن يعتمد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الهامة:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد فتحي / أحمد حجازي / سعد الدين سمير / محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / محمود حسن تريزيجيه / محمد صلاح / عبد الله السعيد

خط الهجوم: مروان محسن

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