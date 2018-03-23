ميدو يُشيد بالبرتغال قبل مواجهة مصر ويتساءل عن خطة كوبر

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أشاد الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي بالمنتخب البرتغالي، وذلك قبل المواجهة المنتظرة التي سوف تجمعه مع المنتخب الوطني المصري في مدينة زيوريخ السويسرية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث نشر الكابتن أحمد حسام ميدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “مباراة اليوم اختبار قوي لمنتخب مصر خاصة أنها أمام منافس منظم جداً”.

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كما أضاف أيضاً: “وكيف سيتعامل كوبر مع ابتعاد عدد من لاعبينا الأساسيين عن المشاركة الأساسية مع أنديتهم، مثل علي جبر والنني وعبد الله السعيد ومروان محسن، هل سوف يستغل هذه المباريات لتجهيزهم أم سيعطي فرصة لبعض البدائل”.

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