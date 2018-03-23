إسماعيل يوسف يكشف عن أهداف الزمالك في الموسم الحالي

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كشف الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على قطاع الكرة بالنادي اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي عن أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أكد الكابتن إسماعيل يوسف أن الهدف الرئيسي لفريقه في الموسم الحالي هو إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز الثاني، وذلك حتى يضمن الفريق مقعده في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن إسماعيل يوسف على أن هدف فريق الزمالك أيضاً هو الفوز بلقب كأس مصر في نهاية الموسم الحالي، وخاصة وأن الجميع داخل نادي الزمالك يرغب في مصالحة جماهير القلعة البيضاء بعد الإقصاء من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

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