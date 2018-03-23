منتخب الأوروغواي يتخطى التشيك بثنائية في إطار تحضيراته للمونديال

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حقق منتخب الأوروغواي الفوز على حساب نظيره منتخب جمهورية التشيك بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على أرض دولة الصين.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب الأوروغواي كلاً من لويس سواريز في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، إضافة إلى إدينسون كافاني في الدقيقة السابعة والثلاثين بطريقة أكثر من رائعة.

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وجاءت هذه المباراة في إطار بطولة كأس الصين الدولية الودية، وذلك في إطار تحضيرات منتخب الأوروغواي استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، وأيضاً في إطار تحضيرات منتخب جمهورية التشيك استعداداً لبداية مشواره في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 م.

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