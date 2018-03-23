منتخب البرازيل يعود بفوز هام من أمام منتخب روسيا تحضيراً للمونديال

Advertisements

حقق منتخب البرازيل فوزاً هاماً خارج أرضه على حساب مضيفه منتخب روسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي في العاصمة الروسية موسكو.

وقد نجح في تسجيل أهداف المنتخب البرازيلي في المباراة كلاً من جواو ميراندا في الدقيقة الثالثة والخمسين، إضافة إلى فيليبي كوتينيو في الدقيقة الثانية والستين من ركلة جزاء، وأيضاً باولينيو في الدقيقة السادسة والستين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة في إطار مباراة دولية ودية من أجل التحضير للمشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب البرازيلي يتواجد في المجموعة الخامسة في مونديال روسيا، فيما يتواجد منتخب روسيا في المجموعة الأولى في المونديال.

إقرأ أيضاً: منتخب الأوروغواي يتخطى التشيك بثنائية في إطار تحضيراته للمونديال