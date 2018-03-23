منتخب أستراليا يتعرض لخسارة مقلقة على يد النرويج قبل مونديال روسيا

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تعرض منتخب أستراليا إلى خسارة مقلقة للغاية على يد مضيفه منتخب النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي في العاصمة النرويجية أوسلو.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب النرويج في المباراة كلاً من أولا كمارا في الدقيقة السادسة والثلاثين والدقيقة السابعة والخمسين والدقيقة التسعين، إضافة إلى توري في الدقيقة الثامنة والأربعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب أستراليا جاكسون في الدقيقة التاسعة عشر.

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وجاءت هذه المباراة الدولية في إطار ودي من أجل التحضير للمشاركة في مونديال روسيا المقبل بالنسبة إلى منتخب أستراليا، علماً بأن منتخب أستراليا يتواجد في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا المقبل بجوار كلاً من منتخبات بيرو وفرنسا والدنمارك.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً تعادل المنتخب الياباني إيجابياً بهدف لمثله أمام نظيره منتخب مالي، فيما تعادل منتخب السنغال إيجابياً بهدف لمثله أمام نظيره منتخب أوزبكستان، كما حقق منتخب تركيا الفوز على حساب نظيره منتخب جمهورية إيرلندا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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