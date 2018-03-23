المنتخب التونسي يتفوق على نظيره الإيراني تحضيراً لمونديال روسيا

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حقق المنتخب التونسي فوزاً هاماً على حساب ضيفه منتخب إيران بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على الملعب الأولمبي في مدينة رادس التونسية.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة المنتخب التونسي في المباراة اللاعب الإيراني ميلاد محمدي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الحادية والسبعين، علماً بأن هذه المباراة الدولية جاءت في إطار ودي تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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وفي بقية مباريات اليوم أيضاً حقق منتخب سويسرا الفوز على حساب نظيره منتخب اليونان بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حقق منتخب البوسنة والهرسك الفوز على حساب نظيره منتخب بلغاريا بهدف وحيد مقابل لا شئ، كما حقق منتخب كازاخستان الفوز على حساب نظيره منتخب المجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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