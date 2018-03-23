المنتخب السعودي يواصل نتائجه المخيبة قبل المونديال بعد تعادله مع أوكرانيا

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واصل المنتخب السعودي نتائجه المخيبة للآمال بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب أوكرانيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب أوكرانيا في المباراة أرتيم في الدقيقة الثانية والثلاثين، إلا أن المنتخب السعودي تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة والثلاثين عبر النجم فهد المولد.

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وجاءت هذه المباراة الدولية في إطار ودي تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الأولى في مونديال روسيا بجوار كلاً من منتخبات مصر والأوروغواي إضافة إلى مستضيف البطولة منتخب روسيا.

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