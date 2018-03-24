رونالدو يقود البرتغال لفوز صعب للغاية على حساب المنتخب الوطني المصري

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حقق المنتخب البرتغالي فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي في مدينة زيوريخ على أرض دولة سويسرا.

وقد نجح في تسجيل أهداف المنتخب البرتغالي المباراة الدون كريستيانو رونالدو في الدقيقة التسعين والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل الهدف الوحيد للمنتخب المصري النجم محمد صلاح في الدقيقة السادسة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة الدولية في إطار ودي تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الأولى في مونديال روسيا، فيما يتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية.

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