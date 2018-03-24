التعادل يحسم مباراة القمة بين ألمانيا وإسبانيا

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة القمة بين المنتخب الألماني وبين ضيفه المنتخب الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي في مدينة دوسلدورف على أرض دولة ألمانيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب إسبانيا رودريجو مورينو في الدقيقة السادسة، ولكن منتخب ألمانيا تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الخامسة والثلاثين عبر النجم توماس مولر.

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وجاءت هذه المباراة الدولية في إطار ودي تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب الألماني يتواجد في المجموعة السادسة في مونديال روسيا، فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية في المونديال.

وفي بقية مباريات يوم الجمعة أيضاً حقق المنتخب المغربي الفوز على حساب نظيره منتخب صربيا بهدفين مقابل هدف واحد على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو على الأراضي الإيطالية.

وسجل أهداف المنتخب المغربي في المباراة كلاً من حكيم زياش في الدقيقة التاسعة والعشرين من ركلة جزاء وخالد بوطيب في الدقيقة الأربعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب صربيا دوسان تاديتش في الدقيقة السابعة والثلاثين.

كما حقق منتخب نيجيريا الفوز على حساب نظيره منتخب بولندا بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حقق منتخب كوستاريكا الفوز على حساب نظيره منتخب إسكتلندا بهدف وحيد مقابل لا شئ، بينما حقق منتخب النمسا الفوز على حساب نظيره منتخب سلوفينيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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