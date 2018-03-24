منتخب كولومبيا يُفاجئ نظيره الفرنسي في باريس ويفوز عليه بثلاثية

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حقق منتخب كولومبيا فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه منتخب فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب كولومبيا في المباراة كلاً من لويس مورييل في الدقيقة الثامنة والعشرين، إضافة إلى راداميل فالكاو في الدقيقة الثانية والستين وأيضاً خوان فيرناندو في الدقيقة الخامسة والثمانين من ركلة جزاء.

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أما أهداف المنتخب الفرنسي فقد سجلها كلاً من أوليفيه جيرو في الدقيقة الحادية عشر، إضافة إلى توماس ليمار في الدقيقة السادسة والعشرين، علماً بأن هذه المباراة الدولية جاءت في إطار ودي تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وفي بقية مباريات يوم الجمعة أيضاً حقق منتخب الأرجنتين الفوز على حساب نظيره منتخب إيطاليا بهدفين مقابل لا شئ على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على الأراضي الإنجليزية، علماً بأن أهداف منتخب الأرجنتين قد سجلها كلاً من إيفر بانيغا في الدقيقة الخامسة والسبعين وأيضاً مانويل لانزيني في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وفي مباراة أخرى حقق منتخب إنجلترا الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه منتخب هولندا بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب أمستردام أرينا، علماً بأن الهدف الوحيد لمصلحة المنتخب الإنجليزي قد سجله جيسي لينغارد في الدقيقة التاسعة والخمسين.

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