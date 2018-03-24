كوبر: لم نستحق الخسارة أمام البرتغال وصلاح يشبه ميسي

Advertisements

قام الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على الخسارة التي تعرض لها المنتخب المصري، والتي جاءت على يد نظيره المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية تحضيراً لمونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مباشرة، أكد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر أن المنتخب المصري لم يكن يستحق الخسارة تماماً أمام منتخب البرتغال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حدث في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة يُعتبر وارداً في عالم كرة القدم.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر على أن النجم محمد صلاح مع منتخب مصر يشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين، مؤكداً في ختام تصريحاته على أن محمد صلاح يقف خلفه فريقاً كاملاً سوف يُركز على تحسين اللعب الجماعي في الفترة القادمة.

إقرأ أيضاً: منتخب كولومبيا يُفاجئ نظيره الفرنسي في باريس ويفوز عليه بثلاثية