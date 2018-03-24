أحمد ناجي: الشناوي أجدر لاعب لحراسة مرمى منتخب مصر

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تحدث الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي عن النجم محمد الشناوي، وذلك بعد تألقه بشكل ملفت للغاية رفقة المنتخب المصري في المباراة الودية أمام منتخب البرتغال.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له عبر شاشة قناة أون سبورت رفقة الإعلامي سيف زاهر، أكد الكابتن أحمد ناجي أن النجم محمد الشناوي قدم مستوى رائعاً للغاية طوال دقائق المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سعيد للغاية بذلك المستوى الملفت.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد ناجي على أن النجم محمد الشناوي هو أجدر لاعب في مركز حراسة المرمى للمنتخب المصري، مؤكداً في ختام تصريحاته أنه كان يتمنى عدم دخول أي هدف في شباكه حتى نهاية المباراة تكريماً لمجهوده الرائع.

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