اتحاد الكرة يُشيد بمستوى منتخب مصر رغم الخسارة أمام البرتغال

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قام خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي على الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني المصري، والتي جاءت على يد منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية تحضيراً لمونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة، أكد خالد لطيف أن المنتخب المصري قدم أدائاً مميزاً طوال دقائق المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عدم التوفيق في الدقائق الأخيرة كان السبب الرئيسي وراء فوز المنتخب البرتغالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد خالد لطيف على أن كل لاعبي المنتخب المصري كانوا على قدر المسؤولية في المباراة أمام منتخب البرتغال، مؤكداً أن ذلك المستوى الرائع يُعتبر بداية ناجحة للغاية في مشوار الفراعنة تحضيراً لمونديال روسيا المقبل.

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